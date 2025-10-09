Более 800 пациентов транспортировала санавиация Подмосковья с начала года

В Московской области для межбольничной транспортировки пациентов, а также спасения пострадавших в чрезвычайных происшествиях применяются вертолеты санитарной авиации, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Московской области для оказания экстренной медицинской помощи задействованы 3 вертолета санитарной авиации, позволяющие в кратчайшие сроки доставить пациента в медучреждение. Один из вертолетов применяется для транспортировки детей в Центр Рошаля. Всего с начала года силами санитарной авиации региона было совершено 824 вылета, в ходе которых было транспортировано 803 человека», – рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В этом году санитарная авиация Московской области совершила на 139 вылетов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Важно, что благодаря системе «Ночной старт», вертолеты могут вылетать и в темное время суток. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.