Более 80 росгвардейцев Подмосковья сдали кровь в рамках донорской акции

Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию на базе Главного управления Росгвардии по Московской области в Реутове. Благодаря участию более 80 военнослужащих было заготовлено свыше 30 литров донорской крови, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Каждая капля крови, сданная росгвардейцами, — это реальный вклад в спасение жизней. Они регулярно сдают кровь, являясь надежной опорой службы крови Подмосковья. В этот день сдать кровь можно было и в мобильном комплексе заготовки крови.

Исполняющий обязанности командира ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии подполковник полиции Максим Мишунин сдал кровь уже в шестой раз. О том, кто такие доноры крови, он знает не понаслышке. Его крестная мама является Почетным донором России.

«Я очень горжусь крестной. С самого детства я видел, как она помогает людям, почему важно регулярно сдавать кровь. Буду продолжать делать это доброе дело и в будущем. В донорской крови сегодня очень нуждаются не только пациенты больниц, но и наши раненые бойцы. Для сотрудников отряда ОМОН „Русич“ помощь тем, кто нуждается в переливании крови, это добрая традиция. Если кто-то в день проведения донорской акции находился в отпуске или в командировке, потом приезжает самостоятельно в Центр крови и сдает кровь по мере необходимости», — поделился Максим Мишунин.

Сотрудник вневедомственной охраны Дмитрий К. сдал кровь во второй раз. Он рад, что может помочь не только на своем посту, но и здесь.

«Кровь — это стратегический ресурс, который всегда в дефиците, и я буду сдавать её регулярно, потому что знаю, как она нужна тем, кто попал в беду. Призываю коллег присоединяться! Вместе мы сила и на службе, и в донорском кресле», — сказал Дмитрий.

Московский областной центр крови благодарит каждого участника акции за их отзывчивость, гражданскую позицию и готовность помочь. Благодаря донорам Главного управления Росгвардии по Московской области еще больше людей смогут получить шанс на спасение.

Подробную информацию о донорских акциях всегда можно узнавать в Telegram-канале Доноры Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.