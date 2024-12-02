Более 7,5 тыс детей прошли лечение в НИКИ детства Подмосковья за 7 лет

В декабре отделению медицинской реабилитации НИКИ детства исполняется 7 лет. Оно было открыто в 2017 году, за это время более 7,5 тыс. детей прошли здесь реабилитацию и получили лечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ежегодно более 1,4 тыс. маленьких пациентов из Московской области, Москвы и Центрального федерального округа получают помощь в отделении. С детьми работает команда высококвалифицированных специалистов: врачи-неврологи, реабилитологи, нейропсихологи, логопеды, инструкторы ЛФК, массажисты и другие опытные специалисты. Они помогают детям с самыми сложными диагнозами. Благодаря врачам маленькие пациенты учатся делать первые шаги, держать голову, сидеть, ползать и жевать», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В отделении медицинской реабилитации НИКИ детства помогают маленьким пациентам с разными диагнозами: ДЦП, аутизм, рассеянный склероз, последствия нарушения мозгового кровообращения, генетические патологии, задержки психо-речевого развития. Также здесь проходят лечение дети, которые перенесли асфиксию, черепно-мозговые травмы или онкологию.

«Для каждого ребенка мы разрабатываем индивидуальную программу реабилитации, учитывая особенности здоровья. Наши врачи используют уникальные методики, которые помогают достичь значительных результатов. Например, мы можем помочь ребенку, который перенес асфиксию, гипотермию, перейти с питания через зонд на обычное кормление из бутылочки», — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Марина Шведова.

В отделении есть все необходимое оборудование: зал механотерапии, тренажеры с биологической обратной связью, платформы, которые помогают восстановить движение рук и ног, уникальные системы для реабилитации мышц. Проводятся курсы ботулинтерапии. Психолого-педагогическая команда помогает детям восстановить речь и скорректировать имеющиеся нарушения. Реабилитация в НИКИ детства проводится бесплатно по полису ОМС. Направление выдает лечащий врач при наличии у ребенка медицинских показаний.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.