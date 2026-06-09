Более 700 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

Профилактические осмотры с начала 2026 года прошли более 700 тыс. детей в Московской области. Обследования проводят в поликлиниках и образовательных учреждениях для раннего выявления заболеваний и определения группы здоровья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области продолжаются профилактические осмотры детского населения. Они направлены на своевременное выявление возможных заболеваний и патологий, а также на определение группы здоровья ребенка.

«Дети могут пройти профилактический осмотр не только в поликлинике, но и образовательном учреждении. Это очень удобно для родителей, потому что не нужно специально вести ребенка в поликлинику и отпрашиваться с работы. Все результаты загружаются в электронную медицинскую карту, и родители могут ознакомиться с ними онлайн в любое время. С начала года профосмотры в регионе прошли более 700 тыс. детей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Информация о пройденном осмотре отображается в личном кабинете на региональном портале госуслуг в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.