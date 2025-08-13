Более 60 аппаратов ЭКГ поступили в больницы Подмосковья с начала года

В больницы Московской области продолжает поступать новое оборудование для проведения электрокардиографии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Аппараты ЭКГ позволяют своевременно выявить у пациента патологии сердечно-сосудистой системы и вовремя начать необходимое лечение. В этом году закупили 62 единицы такого оборудования на сумму почти 37 млн рублей. Аппараты ЭКГ поступили в 10 медицинских организаций Подмосковья», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новые аппараты ЭКГ поступили в Видновскую, Домодедовскую, Одинцовскую, Орехово-Зуевскую, Щелковскую и другие больницы.

Пройти исследование можно по направлению лечащего врача. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.