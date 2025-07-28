Более 560 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг на выходных

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В минувшую субботу в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошел день открытых дверей. Любой желающий старше 18 лет мог бесплатно пройти диагностику различных онкозаболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Раз в месяц в 25 наших центрах амбулаторной онкологической помощи проходит день открытых дверей. В одном месте пациент может бесплатно пройти обследование на разные виды онкозаболеваний. В прошедшую субботу такой возможностью воспользовались 564 человека, у 25 из них было заподозрено онкологическое заболевание, они направлены на дополнительную диагностику», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На дне открытых дверей жители могли пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких. Кроме того, женщинам была доступна консультация врача-онколога, маммография или УЗИ молочных желез. Мужчины могли сдать ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.

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