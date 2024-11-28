Более 560 медиков трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

Благодаря программе «Приведи друга», сотрудники медучреждений Московской области могут получать премии за привлечение новых специалистов. Так, за трудоустройство врача медработник может получить премию до 50 тыс. рублей, а за привлечение фельдшера или медсестры до 25 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье введено много мер соцподдержки медицинских работников как для уже работающих у нас врачей, так и новых кадров. Только с начала года по программе «Приведи друга» в медучреждения региона трудоустроились более 560 человек», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Программа пользуется наибольшей популярностью у медицинских сестер, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Наибольшее количество участников программы работает в Красногорске, Щелково, Истре и Домодедово.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый 50% при трудоустройстве, и второй 50% — после трех месяцев работы. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.