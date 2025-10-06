Более 500 тыс детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа взрослого и детского населения. Сделать прививку ребенку можно в детской поликлинике по месту прикрепления, также вакцинация проводится в детских садах и школах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Грипп крайне опасен осложнениями, к которым может привести. Это касается не только взрослых, но и детей. Чтобы защититься от болезни, необходимо пройти вакцинацию — и сделать это нужно как можно скорее, потому что на выработку иммунитета потребуется время. В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 500 тыс. детей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.