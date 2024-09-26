Более 500 человек вакцинированы против сезонных инфекций в Домодедове

Мобильная поликлиника работает в домодедовском парке «Елочки» каждую субботу с 10:00 до 14:00 (напротив досугового центра). Число желающих защититься от сезонных инфекций неизменно велико, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная вакцинация проходит в рамках региональной акции «Проверь здоровье в парке». В мобильной поликлинике можно сделать прививки против гриппа отечественными препаратами «Совигрипп» и «Флюм-М», а также против пневмококка препаратом «Превенар-13». Медики рекомендуют совмещать эти две прививки. Также здесь вакцинируют против коронавирусной инфекции «Спутником». Вакцинация против сезонных инфекций в первую очередь показана людям старшего возраста и имеющим хронические заболевания.

«Привились всей семьей во время прогулки в любимом парке. Супруг, мама, 19-летняя дочка и я — все мы теперь без опаски для здоровья готовы встретить холода. Все очень быстро, без предварительной записи, сотрудники улыбчивые и внимательные. Большое спасибо!» — сказала Анастасия Серебрякова из микрорайона Центральный.

Прививки можно сделать по предварительной записи во всех амбулаториях и поликлиниках Домодедовской больницы, а также в центре диспансеризации.

Детей вакцинируют по направлению врача-педиатра в детской городской поликлинике препаратом «УльриксКвадри» по вторникам и средам с 8:00 до 18:00, по четвергам с 8:00 до 15:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.