Более 50 тыс упаковок лекарств поставили в Подмосковье по контракту в этом году

В медицинские организации Московской области с 2022 года по офсетному контракту поставляются лекарственные препараты для лечения нефрологических, гематологических и ревматических заболеваний, а также бронхиальной астмы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы продолжаем получать лекарственные препараты по офсетному контракту. Это очень важно в условиях импортозамещения, поскольку все препараты производятся инвестором в Подмосковье на площадке ОЭЗ „Дубна“ и мы уверены в сроках поставки, а также их стоимости. За все время действия офсета мы получили более 276 тыс. упаковок лекарств, в том числе 53 тыс. — в этом году», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Московской области региональным Минздравом заключены 2 контракта со встречными инвестиционными обязательствами. По их условиям, Минздраву МО поставляются жизненно важные лекарственные препараты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.