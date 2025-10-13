Более 50 тыс человек привились от гриппа в Подмосковье

В Московской области пройти вакцинацию от гриппа можно как в поликлинике, так и во время выездов мобильных медицинских бригад. Они работают в самых оживленных местах городских округов, в том числе вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Для защиты от гриппа применяются современные и безопасные отечественные вакцины, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы понимаем, что не у всех есть время посетить поликлинику в рабочее время, поэтому в регионе задействованы мобильные бригады специалистов. Это удобно, так как пройти вакцинацию можно, например, по дороге домой или во время выездов мобильных комплексов в отдаленные территории. Всего с начала кампании прививку в ходе выездной мобильной вакцинации от гриппа сделали уже более 50 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Ознакомиться с графиков выездов на октябрь можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области (https://mz.mosreg.ru/sobytiya/press-releases/grafik-raboty-mobilnyx-punktov-vakcinacii-ot-grippa-v-oktiabre-2025-goda).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.