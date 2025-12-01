Более 4,6 млн человек в Подмосковье привились от гриппа с начала сезона

В Московской области близится к завершению кампания по вакцинации от гриппа, однако еще можно успеть защититься вируса. Поставить прививку взрослым можно в поликлинике по месту прикрепления. Детей, помимо поликлиник, вакцинируют в школах и детских садах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в начале осени. За это время в регионе прививку сделали более 4,6 млн человек. Если по каким-то причинам вы не успели защититься от гриппа и его опасных осложнений, еще есть возможность это исправить. Вакцины надежно защищают от всех штаммов гриппа, циркулирующих на данный момент в Подмосковье», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.