Более 45 тыс жителей Дубны прошли вакцинацию от гриппа

В Московской области подходит к завершению ежегодная прививочная кампания против гриппа. Свыше 45 тыс. жителей Дубны, включая взрослых и детей, привились против гриппа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году прививку можно было поставить не только в поликлинике, школах, детских садах, но и на выездных мероприятиях — в парках, торговых центрах, домах культуры. Бригада медиков также выезжала на рабочие места к сотрудникам различных предприятий и организаций. Таким образом, минимизировался риск распространения вируса среди персонала и сформировался коллективный иммунитет.

«План по вакцинации выполнен на 100%. Это говорит о большой ответственности среди жителей города за свое здоровье. Вакцинопрофилактика является эффективным барьером для инфекции и предотвращает тяжелое течение заболевания и развитие осложнений. Для тех, кто еще не привился есть возможность сделать это до 1 декабря», — поделился главный врач Дубненской городской больницы Игорь Давронов.

Записаться на вакцинацию можно удобным способом по тел. 122, в личном кабинете портала «Здоровье» или обратиться в поликлинику в порядке живой очереди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.