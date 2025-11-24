Более 4,5 млн человек в Подмосковье привились от гриппа с начала сезона

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Поставить прививку можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильных комплексах. Детское население, помимо поликлиник, вакцинируется в школах и детских садах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Традиционно в осенний период возрастает заболеваемость простудными и вирусными заболеваниями. Чтобы обезопасить себя от гриппа, нужно пройти вакцинацию. Тем более, что вакцины эффективны против всех штаммов, циркулирующих сегодня в Подмосковье. Прививку от гриппа в регионе сделали уже более 4,5 млн человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно по ссылке

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.