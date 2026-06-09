Более 44 тыс жителей Подмосковья прошли реабилитацию с начала года

Более 44 тыс. жителей Московской области прошли медицинскую реабилитацию с начала 2026 года. Помощь оказывают бесплатно по полису ОМС в стационарах и поликлиниках региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти реабилитацию после перенесенных заболеваний и травм. Медицинскую помощь оказывают по полису ОМС в круглосуточных и дневных стационарах, а также амбулаторно на базе поликлиник.

Реабилитация предназначена для пациентов после инсультов, инфарктов, операций, травм, заболеваний органов дыхания и нарушений опорно-двигательного аппарата. Для каждого формируют индивидуальную программу восстановления. Она может включать лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж и занятия на специализированных тренажерах.

«Реабилитация помогает пациентам восстановиться после инсультов, инфарктов, операций, травм, заболеваний органов дыхания и нарушений опорно-двигательного аппарата. Для каждого пациента специалисты формируют индивидуальную программу восстановления, которая может включать лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж и занятия на специализированных тренажерах. С начала года реабилитацию в Подмосковье прошли уже более 44 тыс. человек», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на реабилитацию выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.