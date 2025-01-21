Более 4 тыс телемедицинских консультаций провели в Ступине в 2024 году

В Ступинской больнице проводят телемедицинские консультации (ТМК) по заболеваниям и состояниям, не сопровождающимся угрозой жизни и не требующим экстренной медпомощи. Так, в прошлом году в округе было проведено более 4 тыс. телемедицинских консультаций, сообщает пресс-служба администрации округа.

Трансформацию в сфере здравоохранения обсудили на совещании губернатора с правительством и главами.

«Мы внимательно относимся ко всему, что касается жалоб, обращений, специфики в системе здравоохранения. Стараемся, чтобы и уровень доверия, и качество оказываемых медицинских услуг менялись. В первичном звене существует большая программа строительства поликлиник и капремонта того, что нуждается в обновлении. Наша задача — запустить их как можно быстрее. И отчетность, запись к врачу, взаимодействие в автоматизированной системе — все это имеет принципиально важное значение как для врачей, так и для пациентов — наших жителей», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

По словам главы округа Ступино Сергея Мужальского, в Ступинской больнице проводят телемедицинские консультации (ТМК) по заболеваниям и состояниям, не сопровождающимся угрозой жизни и не требующим экстренной медпомощи.

«Консультации проводятся по системе врач-пациент и врач-врач», — уточнил глава округа.

Система врач-пациент включает в себя сбор анамнеза пациента, оценку эффективности лечения, выписку электронных рецептов, назначение обследований, выдачу электронных справок, маршрутизацию на очный прием. Диагноз при ТМК не ставится.

По системе врач-врач проводятся ТМК по ведению пациента как внутри больницы, так и со специалистами из областных и федеральных центров.

«В прошлом году в Ступино проведено 4 006 ТМК, из них большую часть составляет выписка рецептов — 3 600, консультации врачей общей практики, терапевтов, эндокринологов, гериатров и онкологов», — уточнил Сергей Мужальских.

С весны рецепт на льготное лекарство можно будет продлить через телемедицину. Это позволит значительно снизить нагрузку на первичное звено.

Планируется внедрение нового алгоритма работы с расписанием врачей, при котором свободные ячейки автоматически будут переходить в самозапись.

Робот «Светлана» расширит функционал: можно будет записаться на ТМК для получения направления на исследования, прием по направлению или в лист ожидания, получить ответы по больничным листам или подтвердить запись.

По словам руководителя муниципалитета, в Ступино в 2024 году дистанционно закрыто порядка 800 больничных листов по ОРЗ и коронавирусной инфекции. С начала года 10 пациентов закрыли больничные листы удаленно.

«Совместно с главврачом больницы, областным Минздравом отрабатываем обращения ступинцев, рассматриваем проблемные моменты на здравчасах, выездных администрациях, приемах жителей. С начала года по вопросам здравоохранения поступило порядка 30 обращений, они приняты в работу», — отметил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.