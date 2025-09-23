Более 380 единиц оборудования поступит в подмосковный детский хоспис в 2025 году

В этом году в Московский областной детский хоспис поступит более 380 единиц оборудования, в том числе, концентраторы кислорода, пульсоксиметры, ингаляторы, мониторы пациента, системы подъема и перемещения пациентов и другое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Медтехника закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Московский областной детский хоспис открылся в регионе в 2019 году. Здесь оказывают медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь маленьким пациентам с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В этом году закупим для хосписа 383 единицы оборудования на сумму почти 51 млн рублей. Из них поступило уже 279 единиц на сумму более 20 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Московский областной детский хоспис рассчитан на круглосуточное пребывание пациентов вместе с родителями или сопровождающими. Каждая палата оснащена многофункциональной кроватью для ребенка и диваном для сопровождающих. Для особо тяжелых детей предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением, оснащенным оборудованием для мониторинга и поддержания жизненных функций.

В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона: 8 (498) 683-83-83. Также получить необходимую информацию можно на интернет-портале «Паллиативная помощь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.