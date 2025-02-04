Более 3,5 литров крови сдали сотрудники УМВД Сергиева Посада в ходе акции

Полицейские в Сергиевом Посаде приняли участие в акции «Донор в погонах». Сотрудники УМВД сдали более 3 с половиной литров крови. Участие в акции прияли как опытные доноры, так и те, кто впервые присоединился к этой инициативе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цель акции, которая прошла на базе отделения переливания крови Сергиево-Посадской больницы, — оказание помощи пациентам, нуждающихся в срочных переливаниях. Донорскую кровь нельзя ничем заменить, для многих людей — это единственный шанс выжить.

Перед началом процедуры сотрудники заполнили необходимую документацию и пройдя медицинское обследование, после заключения врача об отсутствии противопоказаний приступили к сдаче крови. Сразу после процедуры добровольцам были предоставлены необходимые условия для отдыха, каждый донор крови получил сладкое угощение и вкусный чай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.