Более 33 тыс жителей Подмосковья пользуются онлайн-сервисом «Здоровье»

Более 33 тыс. авторизованных пользователей зафиксировано на портале «Здоровье онлайн». Цифровой сервис был запущен в январе 2024 года, за это время его посетили более 140 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Здоровье Онлайн» — цифровой медсервис, в котором можно вести дневник здоровья, поддерживать здоровый образ жизни, получать анализ внесенных показателей, важные уведомления и другое. Чаще всего с помощью сервиса мониторят: шаги, рост, вес, температуру и пульс.

Также пользователи могут получить рекомендации по питанию, спортивным нагрузкам и посещению конкретных специалистов в разделе «Советы», а в разделе «Опросы» можно пройти анкетирование перед диспансеризацией или сразу записаться в поликлинику, а также пройти тесты на определение онкологических рисков. Так, с начала года пользователи прошли опросы более 1,1 тысячи раз и получили более 200 рекомендаций по здоровью.

Цифровой сервис «Здоровье Онлайн» доступен на единой цифровой платформе здравоохранения Московской области. Чтобы начать им пользоваться, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.