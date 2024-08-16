Более 3 тыс процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года

При наличии медицинских показаний жительницы Московской области могут бесплатно пройти процедуру ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение. Так, с начала года в регионе данную процедуру провели более 3 тыс раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Процедура реализуется благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в национальный проект «Демография».

«В Подмосковье процедура экстракорпорального оплодотворения проводится бесплатно и в рамках ОМС. Всего с начала года было выполнено более 3 тыс. таких процедур», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.