Более 3 млн человек привились от гриппа в Подмосковье

В Московской области жители могут пройти вакцинацию от гриппа. Сделать прививку можно в поликлинике, а также мобильном комплексе. Всего с начала кампании по вакцинации от гриппа прививку сделали более 3 млн. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На данный момент вакцинация остается самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сделать прививку можно в поликлинике. Также для удобства жителей в самых проходимых и посещаемых местах городских округов работают мобильные комплексы», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных комплексах. Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.