Более 250 человек из Подмосковья принимают участие в образовательном модуле в Самаре

Более 250 человек, отвечающих за работу с молодежью в профсоюзных организациях сферы здравоохранения России, стали участниками Всероссийского образовательного модуля «Профсоюзный лекториум». Мероприятие проходит в Самаре с 1 по 2 октября, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В числе гостей модуля представители Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, Московскую область представляют заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Виталий Еременко и специалист отдела Алина Кашина.

«Сегодня в Самаре стартовал образовательный модуль. Открыл мероприятие председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников, отметивший, насколько важно развивать молодежь, профессиональные, лидерские и творческие навыки специалистов. О комплексе мер социальной поддержки молодых коллег рассказал врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин. Многие из них пересекаются с нашими, это и кадровая политика, и реализация госпрограмм. Именно поэтому для Московской области это хорошая возможность получить полезный опыт, новые методики работы с молодежью и, конечно, идеи. Впереди два дня продуктивной работы, где речь пойдет о конфликтологии, снижении профессионального выгорания, ораторском искусстве и многих других интересных направлениях», — рассказал Еременко.

В рамках образовательного модуля участники планируют выработать предложения по укреплению кадрового потенциала и развития молодежной политики в профсоюзных организациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.