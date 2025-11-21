Более 220 тыс человек Подмосковья вакцинировались от гриппа в деревнях и селах

Жители Московской области могут пройти вакцинацию от гриппа и защитить себя от опасной болезни. Сделать это можно в поликлиниках по месту прикрепления, мобильных комплексах, жители сельских территорий могут поставить прививку в ближайшем фельдшерско-акушерском пункте или амбулатории. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вирусу неважно, какой образ жизни вы ведете и где проживаете. Грипп — это коварное заболевание, которое может привести к смертельно опасным осложнениям. Особенно важно прививку сделать пациентам из групп риска: лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям. Используемые вакцины надежно защищают от всех циркулирующих в регионе штаммов гриппа. С начала осени вакцинацию от гриппа в сельской местности прошли более 220 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram. Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно по ссылке.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.