Более 20 тыс жителей Подмосковья расшифровали анализы через ИИ

Сервис на основе искусственного интеллекта для анализа лабораторных исследований запустили в Подмосковье в феврале. С его помощью более 20 тыс. человек уже получили расшифровку анализов и персональные рекомендации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут воспользоваться модулем анализа результатов лабораторных исследований, который работает на базе искусственного интеллекта. Сервис позволяет получить расшифровку показателей и рекомендации по возможным рискам для здоровья.

«С помощью искусственного интеллекта пациент может получить быстро доступную расшифровку анализов, а также понять, на какие риски для здоровья стоит обратить внимание. Мы запустили сервис в феврале. За это время свои лабораторные анализы интерпретировали более 20 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он отметил, что результаты носят рекомендательный характер и не заменяют консультацию врача. Решение о необходимости лечения принимает только лечащий специалист.

Сервис доступен в приложении «Добродел Здоровье». Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть раздел с результатами лабораторных исследований — система автоматически проведет их анализ. Приложение можно бесплатно скачать в магазинах приложений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.