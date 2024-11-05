Более 20 тыс маленьких пациентов получили медпомощь в детском центре им Рошаля

22 августа врачи консультативно-диагностического центра ДКЦ имени Л. М. Рошаля начали вести прием маленьких пациентов. За это время они проконсультировали уже более 20 тыс. детей. Ежедневно амбулаторную медицинскую помощь в центре могут получить до 600 детей, а также около 100 детей с помощью телемедицинских консультаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«С момента открытия детского центра на базе клинико-диагностического центра и центра телемедицины более 20 тыс. маленьких пациентов получили консультации наших специалистов. В центр ежедневно обращается более 500 детей за помощью. Отмечу, что из них не только жители Московской области, но и других регионов РФ. В настоящее время в КДЦ ведут прием врачи 21 специальности, в том числе логопед и психолог. Наиболее востребованными специалистами по количеству посещений являются невролог, гастроэнтеролог и аллерголог», — сказала главный врач детского центра Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.