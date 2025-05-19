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Более 20 тыс детей родилось в Перинатальном центре ГКБ № 67 в Москве

Перинатальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова в Москве празднует свое трехлетие. За все время в нем появилось на свет более 20 тыс. малышей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В центре, который считается самым большим в РФ, передовое оборудование — всего больше 200 единиц. Учреждение оборудовано удобными палатами, душевыми, везде есть кнопки вызова персонала.

В центре работают профессионалы, которые регулярно повышают квалификацию. Они оказывают помощь беременным с высоким риском, которым нужна особая медицинская поддержка. Иногда операции проводят уже в первые часы жизни младенца.

Так, например, специалистам удалось выходить около 350 новорожденных, которые весили менее 1 кг. Один из таких малышей весил всего 415 граммов.

Также в составе Перинатального центра заработал Центр женского здоровья. Здесь жительницы столицы получают помощь по новому акушерско-гинекологическому стандарту.

Ранее стало известно, что корпусу № 10 Морозовской детской больницы в Москве вернут исторический облик. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.