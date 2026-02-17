Более 2 300 детей Подмосковья прошли лечение в санатории НИКИ детства

В санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства в Подмосковье за два года прошли восстановительное лечение 2 365 детей с заболеваниями дыхательной и эндокринной систем, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В санаторном отделении НИКИ детства в Подмосковье проходят восстановительное лечение дети, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания дыхательной системы, а также дети с эндокринными нарушениями, включая ожирение.

Для каждого пациента специалисты подбирают индивидуальный комплекс процедур после предварительного обследования. Отделение было капитально отремонтировано два года назад. За это время лечение получили 2365 детей, из них 134 — с начала текущего года, сообщила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В отделении оборудованы залы механо- и кинезитерапии, соляная пещера и современные тренажеры с биологической обратной связью. Одновременно в санатории могут находиться 55 детей в возрасте от 3 до 16 лет вместе с родителями. Для получения путевки необходимо обратиться к участковому врачу по месту жительства, который при наличии показаний выдаст направление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.