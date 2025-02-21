Более 17,5 л крови сдали жители Солнечногорска в рамках донорской акции

В рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее» в Доме культуры «Лепсе» в Солнечногорске провели ставший уже традиционным единый день донора. Около 40 человек пришли принять участие в акции, сообщает пресс-служба администрации округа.

К благородному делу присоединились глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и его заместители, депутаты Совета депутатов, представители солнечногорского благочиния, общественники, а также волонтеры и неравнодушные жители муниципалитета.

«Эта акция стала регулярной, и с каждым разом врачам удается собрать все больше донорской крови. Благодаря выездной форме мероприятия донация стала доступной для большего количества жителей нашего округа», — отметил глава округа Солнечногорск Константин Михальков.

Донором мог стать любой житель с регистрацией Москвы или Московской области в возрасте от 18 до 60 лет. Акция организована при участии главного врача Солнечногорской областной больницы и депутата Совета депутатов Ларисы Борисовой.

«Сдавать кровь важно, особенно сейчас. В этот раз донорская акция была приурочена ко Дню защитника Отечества и дню начала специальной военной операции. За три часа врачам удалось собрать 17,5 литра крови. Как отметили специалисты бригады Московского областного центра крови — это очень хороший показатель», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

В 2025 году в городском округе Солнечногорск единый день донора планируют провести четыре раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.