Более 170 тыс звонков поступило в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» в 2024 г

В Московской области будущие мамы могут задать волнующие их вопросы по телефону кол-центра «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о системе родовспоможения региона, возможностях наших медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«С начала года операторы кол-центра приняли более 170 тыс. звонков, что на 1,7 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 14,3 тыс. звонков поступили из других регионов», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Также с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/).

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.