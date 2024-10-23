Более 17 тыс случаев: в Нижнем Новгороде выросло число пневмоний

В Нижегородской области за неделю зарегистрировали более 17 тыс. случаев респираторных инфекций и внебольничных пневмоний, сообщает ИА «Время Н» .

Как заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с 14 по 20 октября процент заболеваемости снизился на 6,7% по сравнению с прошлой неделей. В детских учреждениях предпринимают противоэпидемические меры: проветривают и дезинфицируют помещения, изолируют детей с признаками заболевания, вводят карантин для воспитанников и персонала.

Ситуацию контролируют в региональном Роспотребнадзоре, все случаи активно расследуют и проводят комплексную лабораторную диагностику.

Ранее в России была зафиксирована вспышка микоплазменной пневмонии. По словам экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, здесь, как и при любой другой респираторной инфекции, присутствует сезонность. Она связана с дискомфортом, когда организм человека вынужден из теплого времени года переходить в холодное.