Более 16,6 тыс медработников Подмосковья получили компенсацию аренды жилья

В Московской области медработники, не имеющие собственного жилья, могут ежемесячно получать компенсацию за аренду квартиры. Размер выплаты составляет до 30 тысяч рублей для одного медика и до 45 тысяч рублей для супружеской пары медработников. Сумма зависит от удаленности городского округа.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что жилищный вопрос остается одним из ключевых для специалистов. По его словам, программой компенсации аренды жилья уже воспользовались более 16,6 тысячи медицинских специалистов, включая свыше 5,7 тысячи врачей и почти 11 тысяч сотрудников среднего медперсонала.

Для получения компенсации необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном министерству здравоохранения Московской области, и не иметь собственного жилья в регионе. Также у заявителя и его семьи не должно быть помещений коммерческого, социального или специализированного найма. Подать заявление можно через региональный портал Госуслуг, рассмотрение занимает до 10 рабочих дней. Дополнительная информация о мерах поддержки размещена на официальных ресурсах министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022—2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.