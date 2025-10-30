Более 15,5 тыс медработников Подмосковья воспользовались компенсацией аренды жилья

В Московской области с 2022 года медицинским специалистам, не имеющим собственного жилья, доступна программа компенсации за аренду съемного, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно, чтобы медработник после рабочего дня мог полноценно отдохнуть и восстановиться дома. Для этого в регионе действует программа компенсации аренды жилья. Сумма такой выплаты зависит от отдаленности городского округа и может составлять до 30 тыс. для медика и до 45 тыс. рублей — для супружеской пары медработников. Всего за время действия программы ей воспользовались более 15,5 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма. Более подробно с условиями программы можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Напомним, что в Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.