Более 155 л крови заготовили в Королеве в ходе акции «Спасибо, донор!» в 2024 году

В понедельник в ЦДК им. М. И. Калинина в Королеве прошла заключительная в этом году донорская акция, в которой приняли участие 54 человека. По ее итогам медики заготовили более 24 л крови, которая уже направлена в больницы Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Традиционно перед процедурой доноры прошли необходимый осмотр и заполнили специальную анкету о самочувствии и состоянии здоровья. Весь процесс занял 10 минут и прошел в максимально комфортных для донора условиях.

Эта пятая и заключительная акция в текущем году. Всего в ней приняли участие 341 житель Королева и по ее итогам было заготовлено более 155 литров крови.

Мероприятия проводились для пополнения запасов крови в Московской области и привлечения внимания общества к той важной миссии, которую выполняют доноры, ведь донорская кровь нужна постоянно.

Организаторами акции выступили молодежный центр «Космос», отделение переливания крови Королевской больницы и Московская областная станция переливания крови.

В следующем году донорские акции возобновятся, приглашаются к сдаче крови все неравнодушные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.