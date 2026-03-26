Более 15 тыс человек обратились в центры репродукции Подмосковья

Более 15 тыс человек с начала года обратились в центры репродуктивного здоровья Московской области за консультацией и лечением, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье пары, испытывающие трудности с наступлением беременности, могут бесплатно пройти комплексное обследование и лечение в центрах репродуктивного здоровья по полису ОМС. Прием ведут гинекологи, урологи, репродуктологи, эндокринологи и другие профильные специалисты. При необходимости пациентов направляют на дополнительные исследования.

«В центрах репродуктивного здоровья региона пары могут получить консультацию сразу у нескольких профильных специалистов. При необходимости их направят на необходимые исследования и назначат лечение. С начала года в региональные центры обратились более 15 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центры работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, а также в КДЦ «Ромашка» в Одинцовском округе. Записаться можно у лечащего врача или по телефону кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» +7 (800) 550-30-03. Подробная информация размещена на портале https://mama.zdrav.mosreg.ru/.

В регионе реализуется нацпроект «Семья», в рамках которого строятся новые родовспомогательные учреждения и обновляется оборудование в действующих медорганизациях.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.