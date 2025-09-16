Более 14,5 тыс жителей Ленинского округа привились от гриппа с начала сезона

Прививочная кампания против сезонного гриппа продолжается в Ленинском городском округе. За месяц, прошедший со старта кампании, в медучреждениях муниципалитета бесплатно вакцинировали уже 14,5 тыс. жителей: 6,1 тыс. взрослых и 8,4 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для того, чтобы сформировался иммунитет, после вакцинации должно пройти порядка 2 недель. Поэтому рекомендуется не дожидаться пика заболеваемости, а сделать прививку в начале сезона простуд. Все поступившие к нам вакцины — современные, содержат актуальные штаммы вируса, хорошо переносятся и крайне редко вызывают побочные явления. После иммунизации риск заражения гриппом становится минимальным, а если болезнь все-таки наступила, то она гарантированно будет протекать в легкой форме, без осложнений», — приводятся в сообщении слова врача-эпидемиолога ВКБ Ольги Ненастиной.

Пройти вакцинацию можно бесплатно в большинстве структурных подразделений Видновской клинической больницы. Предварительная запись ведется через портал госуслуг Московской области или по номеру телефона 122. Перед процедурой пациент обязательно посещает терапевта или педиатра, где ему измеряют давление и температуру.

«В Ленинском округе ребята, посещающие детские учреждения, проходят вакцинацию непосредственно в своих детских садах и школах. Для этого родителям необходимо подписать согласие на проведение медицинской манипуляции. Перед прививкой их также осмотрит врач, а при наличии противопоказаний отложит процедуру. На сегодняшний день иммунизацию от сезонного гриппа в учреждениях образования прошли 8 400 детей», — рассказали в пресс-службе администрации.

Там также добавили, что в рамках прививочной кампании в Ленинском округе ставят современные отечественные вакцины: взрослым — «Совигрипп» и «ФЛЮ-М», детям — «Ультрикс Квадри». Вакцинация от гриппа продлится до 1 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.