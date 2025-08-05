Более 13 тыс пациентов получили медпомощь в стационарах Подмосковья

В этом году на базе 58 медицинских организаций Московской области заработали стационары кратковременного пребывания. Медицинская помощь в них оказывается пациентам, которым не требуется длительное пребывание в стационаре, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медицинская помощь в стационарах кратковременного пребывания оказывается взрослому и детскому населению по различным профилям. Самыми востребованными профилями являются хирургия, урология, травматология, гинекология и офтальмология. Такой формат проведения операционных вмешательств позволяет пациенту быстро вернуться к привычной жизни. Всего за время работы стационаров кратковременного пребывания более 13 тыс. пациентов получили в них медпомощь», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

После проведенной операции пациент остается в палате, где за его состоянием наблюдают медицинские специалисты. При отсутствии осложнений и стабильном состоянии пациента выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.

Стационары кратковременного пребывания работают в Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.