Более 1,3 млн жителей Подмосковья пригласила робот Светлана на вакцинацию от гриппа

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Жителей Московской области сделать прививку приглашает робот Светлана. Звонки осуществляются с номера телефона: 8 (498) 602-31-35, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Светлана приглашает пройти вакцинацию от гриппа жителей региона старше 18 лет, не прошедших ее ранее. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые работают в самых оживленных местах городских округов. Всего робот Светлана совершила уже более 1,3 млн звонков», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.