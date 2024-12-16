Более 1,3 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье в 2024 году

Жителям Московской области, в том числе детям, доступна бесплатная диспансеризация и профилактические осмотры. Всего с начала года такие медицинские осмотры прошли уже более 1,3 млн детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье в образовательных учреждениях Подмосковья. Для этого бригады наших врачей выезжают в школы и детские сады региона, где проводят профилактические осмотры учащихся. Результаты осмотра доступны родителям в цифровом виде, ознакомиться с ними они могут в медкарте в личном кабинете регионального портала госуслуг «Здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При подозрении на патологию ребенка направляют в поликлинику для прохождения более углубленного осмотра. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.