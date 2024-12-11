Более 125 тыс жителей Королева вакцинировались от гриппа с начала осени

В Подмосковье завершилась масштабная осенняя кампания по вакцинации от гриппа. В Королеве прививку сделали 127 тыс. человек, среди них 538 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом сезоне Минздрав Московской области обеспечил наши поликлиники современными вакцинами: «Совигрипп» и «Флю-М» — для взрослых и «Ультрикс-квадри» — для детей.

Жители города могли планово пройти вакцинацию в городских поликлиниках, а также в мобильном пункте, развернутом на базе гипермаркета «Глобус» по адресу: ул. Коммунальная, д. 1, без предварительной записи.

«Ежегодно с сентября по декабрь в регионе проводится масштабная прививочная кампания против гриппа. Грипп опасен своим негативным влиянием на здоровье человека и способен привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, бронхит, отит и другим заболеваниям, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, детей и у лиц пожилого возраста. Не стоит забывать, что именно вакцинация является наиболее надежным способом защиты от заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет», — отметил главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.