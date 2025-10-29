Более 12 тыс операций выполнили в региональном сосудистом центре Королева

В региональный сосудистый центр, открытый на базе Королевской больницы в 2021 году, приезжают на лечение пациенты не только из Подмосковья, но и многих других российских городов. За время работы здесь выполнили уже более 12 тыс. операций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В составе центра несколько отделений. В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения установлен современный ангиограф, готовится к запуску еще один, работают пять врачей, один из них — доктор медицинских наук.

Здесь проводят самые разные виды эндоваскулярной диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе при инфаркте миокарда, остром нарушении мозгового кровообращения, острой ишемии артерий, а также выполняют имплантацию электрокардиостимулятора. В месяц отделение принимает порядка 250 человек из всей Московской области и центральных регионов России.

Отделение сосудистой хирургии по праву считается одним из лучших в регионе. Медицинскую помощь здесь оказывают семь сосудистых хирургов и кардиолог. В отделении выполняют операции на сонных артериях (хирургическая профилактика острых нарушений мозгового кровообращения), а также операции на артериях нижних и верхних конечностей.

Только в прошлом году лечение в отделении сосудистой хирургии прошли более 1 900 пациентов из разных городов Подмосковья и других регионов. Проведено 1015 операций, более 200 из них — на сонных артериях.

У руководства Королевской больницы и профессионального коллектива Регионального сосудистого центра немало планов на будущее. Среди них — увеличение объема операций и количества пациентов, которым будет оказана помощь, дальнейшее развитие лазерных и флебосклерозирующих методик, внедрение генных технологий при критической ишемии, а также развитие аритмологической службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.