Более 1,2 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье в 2025 году

В Московской области бесплатные профилактические осмотры может пройти как взрослое, так и детское население. Важно, что проверить здоровье ребенка можно не только в поликлинике, но и образовательном учреждении. Для этого в школу или детский сад выезжает бригада медицинских специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Профилактический осмотр позволяет специалистам уточнить группу здоровья ребенка, а также выявить патологии или отклонения, а значит начать своевременное лечение. С начала года в Московской области профилактические осмотры прошли уже более 1,2 млн детей, что на 71,7 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При подозрении на патологию ребенка направляют в поликлинику для прохождения более углубленного осмотра.

Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.