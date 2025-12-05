Более 1,1 тыс долголетов Подмосковья прошли обучение по использованию телемедицины

В Московской области жители могут получить консультацию специалиста с помощью телемедицины. В ходе онлайн-приема можно может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультироваться по итогам диспансеризации или сданных анализов, скорректировать лечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Люди старшего возраста могут испытывать трудности с использованием мобильного приложения для телемедицины. Поэтому для них организованы обучающие курсы в клубах «Активное долголетие». На таких занятиях специалисты помогут освоить приложение и расскажут о преимущества телемедицины. На данный момент такие занятия прошли более 1,1 тыс. человек в 50 округах Подмосковья. Из них 30% уже воспользовались приложением и получили телемедицинскую консультацию», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Занятия проводят представители регионального Минздрава совместно с Минсоцразвития. В ходе обучения любой желающий может обратиться к специалисту и получить необходимые разъяснения. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.