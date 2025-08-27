Более 1,1 млн детей планируется привить от гриппа в Подмосковье в 2025 году

В Московской области стартовала кампания по вакцинации детского населения от гриппа. Поставить прививку можно уже сейчас в детских поликлиниках по месту прикрепления. В медучреждения региона поступила современная и безопасная отечественная вакцина «Ультрикс Квадри». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Вакцинация является единственным и самым надежным способом профилактики гриппа и его опасных осложнений. Чтобы иммунитет успел сформироваться, важно сделать прививку как можно скорее. В этом году планируется привить от гриппа более 1,1 млн детей. В ближайшее время начнем масштабную кампанию по вакцинации взрослого населения», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку.

Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.