Более 100 тыс исследований провели на рентгенодиагностическом комплексе в Бронницах

В декабре прошлого года в поликлинике Бронницкой городской больницы открылся новый рентгеновский аппарат, который был закуплен по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья». Основные преимущества аппарата — быстрый результат и высокая точность исследований. Цифровой комплекс последнего поколения является одним из лучших в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работать стало существенно комфортнее. Новая техника не требует применения специального раствора, проявки и печати. Информация хранится на электронном носителе. Помимо этого, цифровизация дает возможность передавать снимки в единую информационную систему. У врачей в любом медучреждении области есть постоянный доступ к базе исследований пациентов. Это позволяет медику при необходимости получить консультацию коллег. Также аппарат оснащен мобильным столом, который удобен для всех пациентов, в том числе и маломобильных, так как его можно поднять на разную высоту и подвинуть в разные стороны», — рассказал врач-рентгенолог Бронницкой больницы Александр Леонов.

Рентгеноборудование предназначено для оказания как плановой, так и экстренной медицинской помощи взрослому населению и детям. Оборудование пригодно для проведения практически всех видов рентгенографических исследований, общей рентгенологии, травматологии и малодозовой флюорографии.

На исследование направляет лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС, по адресу: г. Бронницы, Пионерский переулок, д. 45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.