Более 100 человек сдали свою кровь в рамках выездного дня донора в Дубне

Подмосковный центр крови и Дубненская больница накануне провели очередной день донора. Выездная бригада областного центра крови совместно с медиками горбольницы осуществляла медицинский осмотр и сбор крови. Участниками выездной акции, которая прошла на площадке Дворца культуры «Октябрь», стали более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сдали кровь 89 человек, в ходе чего банк пополнился более чем на 40 литров крови. Доноры получили денежную компенсацию на питание, освобождение от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха.

«С каждой новой акцией отмечаем тот факт, что все больше людей желают присоединиться к донорскому движению. Каждый, кто сегодня сдал кровь, пришел на помощь тем, кто находится на лечении в подмосковных медучреждениях и нуждается в процедуре переливания крови. В их числе взрослые и дети. Благодарим всех участников», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.