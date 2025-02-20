Более 100 человек Электростали приняли участие в донорской акции

В городском округе Электросталь на базе молодежного центра на ул. Карла Маркса, 23, состоялась донорская акция Московского областного центра крови. Участниками донорской акции в этот раз стали около 120 человек. Собранная кровь отправится в лечебные учреждения Московской области для помощи пациентам, которым необходимо переливание крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Донорские акции Московского областного центра крови проводятся регулярно. Молодежный центр активно сотрудничает с центром крови с 2022 года. Стать донором может каждый желающий в возрасте от 18 лет, при отсутствии противопоказаний.

В Электростали для удобства действует предварительная запись на официальном сайте Доноры Подмосковья. Она открывается за несколько дней до акции. Также для доноров Электростали был создан специальный телеграм-канал Donormo. Электросталь, где можно узнать актуальную информацию о следующих акциях и других новостях, связанных с донорством. Кроме того, в канале можно задать вопросы и получить информацию по всем интересующим темам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.