Более 1 тыс жителей Бронниц бесплатно прошли онкоскрининг полости рта

В Бронницкой больнице жителям округа на приеме у врача-стоматолога проводится диагностика новообразований полости рта — люминесцентная стоматоскопия. С начала года онкоскрининг полости рта прошли более 1 000 жителей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диагностика позволяет на ранней стадии выявить развитие злокачественных новообразований и своевременно начать лечение.

С начала этого года онкоскрининг полости рта прошли более 1 000 жителей городского округа Бронницы.

«Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. Осмотр занимает всего 2-3 минуты, не причиняет дискомфортных ощущений и заключается в осмотре доктором через устройство внутренней поверхности щек, неба и дна полости рта. В свете лампы здоровая слизистая имеет зеленое свечение. Патологические и воспалительные изменения — ярко-красный цвет, а снижение свечения или его отсутствие — бывает при предраковых изменениях и раке», — рассказал врач-стоматолог Бронницкой больницы Козаренко Алла.

На основании изменения свечения врач может проявить онкологическую настороженность и при необходимости направить пациента на гистологическое исследование. Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС на приеме у врача-стоматолога по адресу: г. Бронницы, Пионерский переулок, д. 45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.