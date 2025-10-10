Бойцы СВО провели для студентов Дубны мастер-класс по тактической медицине

В Дубне участники боевых действий СВО провели мастер-класс по тактической медицине для студентов подразделения № 3 «Дмитровского техникума». Внеклассное практическое занятие организовали члены дубненской Ассоциации ветеранов СВО и «Молодой Гвардии Единой России». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Его участниками стали студенты 2 и 3 курсов, которые обучаются по специальности «пожарная безопасность».

«Тактическая медицина нужна не только в военное время, но и в повседневной жизни. Те приемы и методы, которые нам показали ветераны СВО, могут пригодиться и помочь спасти чью-то жизнь», — говорит студент СП № 3 ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Кирилл Копалов.

Молодые люди увидели, как оказывают первую помощь в экстремальных условиях себе и друг другу бойцы, узнали о неоценимом значении тактической медицины на линии боевого соприкосновения.

Около 50 человек — юношей и девушек — укладывали своих коллег-добровольцев в носилки-волокуши, изучали методы дистанционного обезвреживания мин и приемы самопомощи. Большой интерес вызвали у студентов боевое снаряжение и экипировка, которые демонстрировали бойцы — трофейные гранатометы производства стран НАТО, отечественная бронезащита и каски.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.