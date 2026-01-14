Боятся последствий: россиянки стали отказываться от увеличения ягодиц филлерами

Девушки из России массово отказываются от увеличения ягодиц с помощью филлеров. Рынок упал на 40% после смерти блогера Юлии Бурцевой от анафилактического шока, сообщает Baza .

Клиники Москвы, Иркутска, Казани и Владивостока резко потеряли значительную часть клиентов. До этого в день проходило по 4-6 консультаций, теперь только 1-2 в неделю. Многие девушки берут время на раздумья и пропадают, так и не посетив кабинет хирурга.

Косметологи начали искать альтернативы. Они предлагают пациентам препараты на основе молочной кислоты, а клиники — липофилинг и импланты. Четыре учреждения Москвы и вовсе решили убрать филлеры из прайса.

Женщины массово задают вопросы об осложнениях во время процедуры и летальных исходах, хотя раньше это мало кого интересовало. Сейчас представительницы прекрасного пола боятся любых вмешательств в зону ягодиц.

Ситуацию связывают со смертью блогера Юлии Бурцевой. Она пришла в клинику, чтобы увеличить ягодицы филлерами. Операцию делала 26-летняя девушка, у которой не было ни профильного образования, ни лицензии. Бурцева скончалась от анафилактического шока, а «врача» задержали.

