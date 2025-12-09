Близорукость и проблемы с шеей: врач рассказала о причинах «мушек» в глазах

Врач-офтальмолог сети клиник «Андреевские больницы-Неболит» Алена Шкатова заявила, что проблемы с визуальным восприятием — «мушки» в глазах, затемнения или завесы-шторки — могут быть связаны с близорукостью, проблемами с шейным отделом позвоночника или возрастными изменениями, сообщает «Вечерняя Москва» .

По ее словам, когда глаза перемещаются, гелеобразная субстанция внутри них немного сдвигается, обнажая свое внутреннее устройство: волокна, нитевидные образования, протоки и внешнюю оболочку, плотно соединенную с глазной сетчаткой.

«Световые лучи, проходя через эти уплотнения, отбрасывают тень на сетчатку, которую мы и воспринимаем как плавающие объекты различной формы: точки, нити, запятые или спирали с узелками», — сказала доктор.

С течением времени строение стекловидного тела претерпевает изменения: отдельные волоконца приближаются друг к другу, увеличиваются в толщине и соединяются, формируя более насыщенные непрозрачные зоны, пояснила доктор.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.